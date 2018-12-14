Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна

Рынок жилья ждет новый кризис

Избранный Госдумой и согласованный правительством способ сократить число обманутых дольщиков грозит 20-процентным ростом цен на новостройки. Об этом «Коммерсанту» заявил финдиректор застройщика «Гранель» Дмитрий Адушев. Глава комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал изданию, что принятые в первом чтении поправки к закону «Об участии в долевом строительстве» были обновлены, поддержаны правительством и рекомендованы ко второму. Теперь, если законопроект будет принят, всем девелоперам придется финансировать строительство жилья через эскроу-счета, а не договоры долевого участия. ДДУ подразумевают стройку за деньги покупателей, а эскроу — их сохранность на специальных счетах до завершения строительства. По мнению Дмитрия Адушева, принятие поправок увеличит себестоимость строительства на 20%, а цены на жилье вырастут пропорционально.

Украина собирается в наступление на Крым и Донбасс

Украина готовит «стремительное» наступление на Донбасс, заявила накануне спикер МИД России Мария Захарова , и наступление «низкой интенсивности» на Крым, рассказал «Коммерсанту» анонимный собеседник в министерстве. По словам Захаровой, наступление на мариупольском направлении может состояться уже в ближайшие дни, а его целью является захват Приазовья и «выход на границу» с Россией. По словам анонимного источника издания, устроить вооруженную провокацию Киев может и в Крыму — в районе Перекопского перешейка. Однако это наступление, если состоится, будет низкой интенсивности во избежание прямого военного столкновения.

«Чтобы стрельба была и можно было пошуметь», — объяснил он.

Нефтяная сделка принесла России 5 триллионов

Сделка ОПЕК+ пополнила федеральный бюджет России на пять триллионов рублей за 2,5 года, рассказал каналу «Россия 24» министр энергетики Александр Новак . Кроме того, два дополнительных триллиона благодаря ей заработали российские нефтяные компании. Новак отметил ключевую роль президента России Владимира Путина в том, что сделка вообще была заключена. По словам главы Минэнерго, этому поспособствовали контакты Путина с властями Саудовской Аравии.

Финляндия поддержала Россию по "Северному потоку"

Резолюция Европарламента с призывом запретить строительство газопровода «Северный поток — 2» не изменила позицию властей Финляндии по данному вопросу. Об этом РИА Новости сообщил советник финского Минэкономики и занятости Кари Клемм. ЕП принял резолюцию два дня назад. В ней евродепутаты назвали российско-немецкий трубопровод политическим и опасным для Европы проектом. Финляндия, в свою очередь, еще 5 апреля одобрила строительство участка «Северного потока — 2» в своей исключительной экономической зоне.

«Эта ситуация не изменилась», — подчеркнул Кари Клемм.

Путин напомнил, что жизнь конечна

«Жизнь конечна», поэтому «бессмысленно накапливать неизвестно для чего». Об этом, как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин заявил в ходе всероссийского открытого урока в рамках форума «Проектория». Рассуждая о бизнесменах, глава государства осудил тех из них, кому «на все наплевать», лишь бы «бабки заколачивать». Однако, отметил Путин, есть и другие, «гораздо более счастливые», предприниматели. Такие создают то, что остается надолго или навсегда.