Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна 

Рынок жилья ждет новый кризис
Избранный Госдумой и согласованный правительством способ сократить число обманутых дольщиков грозит 20-процентным ростом цен на новостройки. Об этом «Коммерсанту» заявил финдиректор застройщика «Гранель» Дмитрий Адушев. Глава комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал изданию, что принятые в первом чтении поправки к закону «Об участии в долевом строительстве» были обновлены, поддержаны правительством и рекомендованы ко второму. Теперь, если законопроект будет принят, всем девелоперам придется финансировать строительство жилья через эскроу-счета, а не договоры долевого участия. ДДУ подразумевают стройку за деньги покупателей, а эскроу — их сохранность на специальных счетах до завершения строительства. По мнению Дмитрия Адушева, принятие поправок увеличит себестоимость строительства на 20%, а цены на жилье вырастут пропорционально.
Украина собирается в наступление на Крым и Донбасс
Украина готовит «стремительное» наступление на Донбасс, заявила накануне спикер МИД России Мария Захарова, и наступление «низкой интенсивности» на Крым, рассказал «Коммерсанту» анонимный собеседник в министерстве. По словам Захаровой, наступление на мариупольском направлении может состояться уже в ближайшие дни, а его целью является захват Приазовья и «выход на границу» с Россией. По словам анонимного источника издания, устроить вооруженную провокацию Киев может и в Крыму — в районе Перекопского перешейка. Однако это наступление, если состоится, будет низкой интенсивности во избежание прямого военного столкновения.
«Чтобы стрельба была и можно было пошуметь», — объяснил он.
Нефтяная сделка принесла России 5 триллионов
Сделка ОПЕК+ пополнила федеральный бюджет России на пять триллионов рублей за 2,5 года, рассказал каналу «Россия 24» министр энергетики Александр Новак. Кроме того, два дополнительных триллиона благодаря ей заработали российские нефтяные компании. Новак отметил ключевую роль президента России Владимира Путина в том, что сделка вообще была заключена. По словам главы Минэнерго, этому поспособствовали контакты Путина с властями Саудовской Аравии.
Финляндия поддержала Россию по "Северному потоку"
Резолюция Европарламента с призывом запретить строительство газопровода «Северный поток — 2» не изменила позицию властей Финляндии по данному вопросу. Об этом РИА Новости сообщил советник финского Минэкономики и занятости Кари Клемм. ЕП принял резолюцию два дня назад. В ней евродепутаты назвали российско-немецкий трубопровод политическим и опасным для Европы проектом. Финляндия, в свою очередь, еще 5 апреля одобрила строительство участка «Северного потока — 2» в своей исключительной экономической зоне.
«Эта ситуация не изменилась», — подчеркнул Кари Клемм.
Путин напомнил, что жизнь конечна
«Жизнь конечна», поэтому «бессмысленно накапливать неизвестно для чего». Об этом, как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин заявил в ходе всероссийского открытого урока в рамках форума «Проектория». Рассуждая о бизнесменах, глава государства осудил тех из них, кому «на все наплевать», лишь бы «бабки заколачивать». Однако, отметил Путин, есть и другие, «гораздо более счастливые», предприниматели. Такие создают то, что остается надолго или навсегда.
«Давайте не будем забывать, что жизнь конечна», — напомнил президент.