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Порошенко сделал первое заявление после "смерти"

В Тюмени стартует проект наставничества для подростков-сирот 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Социальный проект "Наставничество. Шаг в будущее" для подростков из учреждений для детей-сирот, поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего образования, стартует в Тюмени в понедельник, 17 декабря, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Наставники будут помогать подросткам развивать личные и профессиональные навыки для дальнейшего укрепления позиций в социальной и профессиональной сфере. Участники проекта получат возможность прохождения летней практики в компании своего наставника", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что проект является продолжением программы "Наставники: не рядом, а вместе", где у каждого участника был наставник из числа представителей органов исполнительной власти Тюменской области.
"В России возрождается институт наставничества. Время доказало его эффективность и необходимость. Именно наставники помогают молодым специалистам обрести уверенность в начале профессионального пути, избежать серьезных ошибок, отшлифовать свои навыки и компетенции, получить ценный практический опыт", — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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