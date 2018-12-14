В Тюмени стартует проект наставничества для подростков-сирот

Социальный проект "Наставничество. Шаг в будущее" для подростков из учреждений для детей-сирот, поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего образования, стартует в Тюмени в понедельник, 17 декабря, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Наставники будут помогать подросткам развивать личные и профессиональные навыки для дальнейшего укрепления позиций в социальной и профессиональной сфере. Участники проекта получат возможность прохождения летней практики в компании своего наставника", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проект является продолжением программы "Наставники: не рядом, а вместе", где у каждого участника был наставник из числа представителей органов исполнительной власти Тюменской области.