Роскачество рассказало, как выбрать хорошее шампанское к Новому году

Представители Роскачества рассказали, как выбрать хорошее игристое вино и чем отличается винный напиток от классического игристого, говорится в сообщении организации.

По мнению экспертов, в первую очередь стоит обратить внимание на саму категорию товара. "В последние годы на российском рынке в несколько раз выросла доля, так называемых "игристых винных напитков": самый популярный бренд уже продается в объеме более 80 миллионов бутылок в год", — отмечают эксперты, добавляя, что не все они относятся к классическому игристому вину.

Как отметили в организации, в некоторых напитках может содержаться до 50% виноматериала — как виноградного, так и иного фруктового происхождения, остальное — вода, ароматизаторы и красители, а "метод брожения" — искусственная газация. По словам специалистов, ценность такого напитка "сомнительна" даже при его невысокой цене.

"На полках магазинов цены на игристые вина из российского винограда могут начинаться от 300 рублей, а в акции доходить до 200. Экспертное исследование Роскачества подтвердило, что даже в этой ценовой категории можно найти не самое плохое игристое. Это могут быть недорогие вина крупных производителей, располагающих большими площадями собственных виноградников", — отметили в организации. В Роскачестве добавили, что вина, произведенные классическим методом из российского винограда, стоят существенно дороже.

"Самые интересные вина, произведенные "классическим методом" из российского винограда начинаются от 1,5 тысячи рублей. Для сравнения — champagne из Франции будет стоить, как минимум, вдвое дороже", — уточнили эксперты. При этом они подчеркнули, что если покупатель хочет быть уверенным, что вино произведено из винограда, выращенного в России, то следует искать на этикетке надпись "вино защищенного географического указания" и "вино защищенного наименования места происхождения". "Это значит, что конкретная бутылка вина произведена в конкретном регионе", — поясняют эксперты.

Роскачество поясняет, что классификация игристого вина строится по цвету напитка, уровню сахара и степени "игристости": вина разделяют на белые, розовые и красные, а по содержанию сахара — на экстра-брют: совершенно сухое, брют: очень сухое, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. "Представление об игристых винах с содержанием сахара, как о менее качественных, в исследовании Роскачества не подтвердилось. В этой категории также есть образцы, заслуживающие внимания, как белые, так и розовые. Удаются российским производителям игристые полусухие и полусладкие вина из винограда мускатных сортов", — отмечает Роскачество.

Эксперты напомнили, что температура подачи большинства игристых вин колеблется в диапазоне от 6 до 9 градусов. Для дорогих коллекционных вин температура может приближаться к верхней границе и даже до 10 градусов. Это позволяет более полно раскрыться сложному аромату, поясняют в организации. "Недорогие вина с остаточным сахаром лучше всего пьются "ледяными". Поддержать правильную температуру позволит ведерко со льдом на праздничном столе", — рекомендуют специалисты.