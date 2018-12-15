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Нобелевский лауреат Надя Мурад построит больницу для жертв сексуального насилия в Ираке 

ТАСС + ещё 6 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года Надя Мурад выразила намерение потратить полученные средства на строительство больницы для жертв сексуального насилия в ее родном городе Синджар на северо-западе Ирака. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
"На деньги, которые я получила в качестве награды Нобелевской премии мира, я построю больницу для реабилитации пострадавших в результате сексуального насилия со стороны "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), большинство из которых — вдовы и другие женщины", — заявила правозащитница на встрече с соотечественниками.
Сообщается, что сумма награды, полученной Мурад, составила $1 млн  Иракская правозащитница езидского происхождения Надя Мурад родилась в 1993 году на севере Ирака в регионе проживания курдской этноконфессиональной группы езидов. После захвата региона боевиками группировки "Исламское государство" в августе 2014 года она вместе с другими односельчанками попала в сексуальное рабство. Террористы удерживали ее в Мосуле, откуда Надя предприняла неудачную попытку побега, за что ее подвергли пыткам. В ноябре того же года она смогла сбежать из плена и переправиться с другими беженцами в Германию, где проживает в настоящее время, занимаясь правозащитной деятельностью.
Надя является послом доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности. В 2016 году была удостоена премии Вацлава Гавела по правам человека, а также премии Андрея Сахарова за свободу мысли. Журнал Time включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира в 2016 году. Мурад также является основателем организации "Инициатива Нади" (Nadia's Initiative), которая помогает женщинам и детям, ставшим жертвами геноцида, массовых расправ и торговли людьми.
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