Путин встретился с мальчиком, мечтавшим увидеть Петербург с вертолета

Встреча прошла в овальном зале Константиновского дворца.

Встреча прошла в овальном зале Константиновского дворца. Помимо Артема с президентом за чашкой чая пообщались и родственники мальчика — его брат и отец.

Путин поздравил всю семью с наступающим Новым годом, показал приготовленные подарки, а после — карту маршрута предстоящего полета.

Глава государства в начале декабря на Форуме добровольцев России узнал от волонтеров подробности проекта «Мечтай со мной», который был задуман для исполнения заветных желаний тяжелобольных детей. Одним из пожеланий, которые пообещал исполнить президент России, стало как раз просьба Артема.