Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин встретился с мальчиком, мечтавшим увидеть Петербург с вертолета 

ТК «Звезда» + ещё 16 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Встреча прошла в овальном зале Константиновского дворца.
Владимир Путин встретился с проживающим в Ленинградской области мальчиком Артемом Пальяновым, которому глава государства ранее обещал исполнить его мечту — увидеть Санкт-Петербург из иллюминатора вертолета.
Встреча прошла в овальном зале Константиновского дворца. Помимо Артема с президентом за чашкой чая пообщались и родственники мальчика — его брат и отец.
Путин поздравил всю семью с наступающим Новым годом, показал приготовленные подарки, а после — карту маршрута предстоящего полета.
Глава государства в начале декабря на Форуме добровольцев России узнал от волонтеров подробности проекта «Мечтай со мной», который был задуман для исполнения заветных желаний тяжелобольных детей. Одним из пожеланий, которые пообещал исполнить президент России, стало как раз просьба Артема.
ТК «Звезда»: последние новости
Киселев готов взять украинскую журналистку Бойко на работу Вандалы потушили старейший в России Вечный огонь на Марсовом поле «Они что-то задумали»: лисицы сделали «селфи» в приморском заповеднике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония оправдалась за «игнорирование» договора с РФ10
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной233
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко444
Пушков объяснился с Пентагоном по английски7
В Крыму произошло ЧП130
Видео
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика Другое
00:40
В РПЦ отреагировали на скандальный «объединительный собор»
Общество Украина
01:41
На Марсовом поле погасили Вечный огонь
Общество
00:52
Петросян рассказал о горе
Шоу-бизнес
02:25
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной
Политика Украина
00:16
Разоблачение редактора: «Битва экстрасенсов» дурачит зрителей
Шоу-бизнес
00:39
В Крыму обратились с призывом к ЕС
Политика
06:51
Глава Пентагона проигнорировал Шойгу
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение