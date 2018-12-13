Путин: искусство удается сохранить вне политики

Президент России Владимир Путин заговорил об искусстве и политике на встрече с деятелями театра.

"Искусство должно объединять, а не разъединять. Поэтому то, что хотя бы искусство удается сохранить вне политики, очень хорошо", — передает слова главы государства корреспондент "Газеты.Ru".

Президент отметил, что в России театр приобрел особый размах и отличается развитой сетью государственных учреждений. "В любой сфере и в любой отрасли, где мы являемся лидерами, несмотря ни на какие политические интриги, всегда с нами общаются и работают", — добавил Путин, говоря о сотрудничестве российских театров с зарубежными.

В минувшие выходные президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран СНГ посетил Мариинский театр.