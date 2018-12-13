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Кандидатку на «Мисс Вселенную» из США распекли за насмешки над конкурентками 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: соцсети
Участница конкурса «Мисс Вселенная» от США высмеяла других кандидаток за незнание английского. Как сообщает информационный портал ABS-CBN, за это модель подверглась критике в социальных сетях.
На видео, появившемся в Instagram-аккаунте «Мисс Колумбии» Валерии Моралес (Valeria Morales), обладательница титула «Мисс США» Сара Роуз Саммер (Sarah Rose Summer) заявила: «А вот и "Мисс Камбоджа", и она не говорит по-английски, а ни один человек тут не говорит на ее языке. Представляете? Ей должно быть так одиноко и неловко. Бедная Камбоджа».
На ролике видно, что словам американки кивают участницы от Колумбии и Австралии. Позже видео пропало с аккаунта, однако появилось на странице @diet_prada, посвященной разоблачению плагиата в мире высокой моды и промахам моделей.
«Сара Саммер, надеемся, докажет, что невежество — не то качество, которым должна обладать "Мисс Вселенная". Именно так выглядит ксенофобия. Даже если она пытается выразить сочувствие, ее нетолерантная интонация говорит об обратном», — написали автора поста. Также они подчеркнули, что в Таиланде и ближайших странах английский не является основным языком.
На видео, которым поделился аккаунт @grandslambeautyalliance, то же трио девушек высмеивает за незнание английского «Мисс Вьетнам». «Она такая милая и делает вид, что хорошо знает английский. Ты задаешь ей вопрос, говоришь что-то сам, а она молчит, улыбается и кивает. Такая прелесть», — смеется Саммер и изображает вьетнамку.
Пользователи встретили поведение Саммер и ее подруг в штыки. «Этих девочек должны выгнать с конкурса. Какой ужасный у них характер! А участницы от Вьетнама и Камбоджи красивы как снаружи, так и изнутри», — написал пользователь __may9x3. «Знание английского — это не доказательство ума и уж, тем более, красоты», — добавил комментатор под ником suokoulou.
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