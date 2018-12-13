Путин попросил Голикову и Кириенко посетить хоспис в Поречье

Президент России Владимир Путин не сможет лично посетить хоспис в Поречье, поэтому попросил отправиться туда вице-премьера Татьяну Голикову и первого замглавы администрации главы государства Сергея Кириенко.

"Там еще нужно очень многое сделать. Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию. Туда я попросил съездить [Татьяну] Голикову и [Сергея] Кириенко", — сказал Путин в четверг на встрече с учредителем благотворительного фонда "Вера" Нютой Федермессер.

На встрече с главой государства Федермессер упомянула о хосписе. "Я знаю. Там XIX век", — сказал Путин. "Им не нужен другой, они привыкли жить в скромных условиях", — поспешила успокоить президента глава фонда, но Путин был настойчив. "Скромные [условия] должны быть достойными", — сказал он. Учредитель фонда рассказала, что в хосписе уже многое сделано, и "они более чем достойные".

Кириенко отметил, что отправится туда на машине сразу после этой встречи и повезет с собой подарки от президента.