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Газовое безумие Европы, закрытое небо над Донбассом и другие события дня

Путин попросил Голикову и Кириенко посетить хоспис в Поречье 

ТАСС + ещё 4 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин не сможет лично посетить хоспис в Поречье, поэтому попросил отправиться туда вице-премьера Татьяну Голикову и первого замглавы администрации главы государства Сергея Кириенко.
"Там еще нужно очень многое сделать. Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию. Туда я попросил съездить [Татьяну] Голикову и [Сергея] Кириенко", — сказал Путин в четверг на встрече с учредителем благотворительного фонда "Вера" Нютой Федермессер.
На встрече с главой государства Федермессер упомянула о хосписе. "Я знаю. Там XIX век", — сказал Путин. "Им не нужен другой, они привыкли жить в скромных условиях", — поспешила успокоить президента глава фонда, но Путин был настойчив. "Скромные [условия] должны быть достойными", — сказал он. Учредитель фонда рассказала, что в хосписе уже многое сделано, и "они более чем достойные".
Кириенко отметил, что отправится туда на машине сразу после этой встречи и повезет с собой подарки от президента.
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