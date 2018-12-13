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Глава СПЧ рассказал о состоянии Сенцова 

Газета.Ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель СПЧ Михаил Федотов рассказал о состоянии здоровья осужденного в России режиссера Олега Сенцова, передает РИА "Новости".
В письме, которое Федотов направил украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, говорится, что по результатам обследований ухудшения состояния здоровья не установлено.
Федотов добавил, что угрозы жизни Сенцова нет.
Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов будет переведен из медсанчасти колонии в отряд для дальнейшего отбывания наказания.
Голодовка Сенцова, осужденного в России по обвинению в организации терактов в Крыму на 20 лет колонии, продолжалась более 140 дней.
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