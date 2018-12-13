Налоговики поставили точку в споре о существовании Пелевина

Издание назвало этот факт „доказательством существования“ писателя, который не входит в „литературную тусовку“ и не появляется на публике. Затворничество Пелевина стало поводом для слухов: утверждалось, что его вообще не существует, а под псевдонимом „Пелевин“ выступает группа авторов.

По данным „Открытых медиа“, Виктор Олегович Пелевин стал ИП 5 октября. Регистрация была проведена в территориальном управлении Пенсионного фонда России в районе Северное Чертаново. Именно там, по данным из разных источников, находится жилье писателя.

Среди документов, которые Пелевин предоставил налоговикам, оказалась копия доверенности на Невелеву О. В. По данным издания, Невелева Оксана Владимировна работает бухгалтером по расчету гонораров в „Агентстве ФТМ, Лтд. “, представляющем интересы писателя.

Юристы рассказали „Открытым медиа“, что „активно работающим“ писателям выгоднее быть ИП и платить шестипроцентный налог с доходов, чем налог в 13 процентов для физических лиц.