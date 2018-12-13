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Российских силовиков заставят платить алименты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Минюст России подготовит изменения к положениям в КоАП, позволяющим силовикам избегать ответственности за неуплату алиментов, передает «Интерфакс» в четверг, 13 декабря.
Сути поправок и возможные сроков их направления на рассмотрение в Госдуму в ведомстве не уточнили, но указали, что речь идет о статье 2.5, которой предусматривается, что за долги перед детьми военные и полицейские получают только дисциплинарные наказания.
В Минюсте полагают, что в нынешней редакции закон позволяет военнослужащим по контракту, а также аттестованным сотрудникам СКР, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и таможенникам злоупотреблять своим положением.
Для обычных граждан административная ответственность за неуплату алиментов предполагает штраф в 20 тысяч рублей, административный арест до 15 суток или до 150 часов обязательных работ.
В октябре сообщалось, что алиментщиков собираются лишить отсрочки от призыва, предоставляемой тем, у кого двое или более детей. Приставы будут направлять информацию о должниках напрямую в военные комиссариаты.
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