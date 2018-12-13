Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт

Россиянам разрешат ездить без документов Водительские удостоверения россиян станут электронными, а в каком формате это будет сделано, станет известно в 2019 году. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников. По его словам, электронные водительские права будут юридически значимым документом, поэтому водителями, вероятно, больше не придется возить с собой бумажные удостоверения. Также Черников рассказал о закупке и «раздаче по территориям» почти 22 тысяч планшетных компьютеров, с помощью которых автоинспекторы смогут, сфотографировав водителя, узнать о нем необходимую информацию. «Его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении», — уточнил он. Россияне выводят наличные с карт Граждане России обналичили со своих банковских карт рекордную сумму в январе-сентябре 2018 года, сообщает News.ru со ссылкой на подсчеты Центрального банка . Объем обналиченных средств за три квартала года составил 20,4 триллиона рублей — это на 517 миллиардов больше, чем было годом ранее, и абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. По словам инвестстратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, этот рекорд обманчив, потому что одновременно с ростом обналички растет и рынок безналичной оплаты, причем доля снятия наличных в операциях по картам снижается. Чубайс снова взялся за электричество «Северсталь», «Энел Россия» и В России создана Ассоциация развития возобновляемой энергетики, а ее президентом был избран предправления «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании. В ассоциацию вошли компании «Хевел», «Вестас», «Солар Системс», «Вершина Девелопмент», Core Value Capital, Green Source Consulting и «Роснано». Вскоре в нее могут войти компании «Фортум», «Росатом» «ЕвроСибЭнерго» . Целями новой ассоциации в «Роснано» называют популяризацию в России использования возобновляемых источников энергии, содействие освоению передовых технологий, привлечению инвестиций и увеличению глубины локализации производства основного оборудования. Оговорка управделами разозлила Путина Великая Отечественная война и победа Советского Союза в ней — «святые символы» для россиян, которые не должны опошляться и формализоваться. Об этом, как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин заявил на заседании оргкомитета «Победа». По данным «Московского комсомольца», эти слова глава государства «с раздражением» адресовал управляющему делами президента Александру Колпакову , сообщившему о принятии решения о выпуске медали «25 лет Победы». «Эта дата давно уже прошла», — напомнил ему Путин. Северный поток-2 решили закрыть Газопровод «Северный поток — 2» — опасный для Европы политический проект, почему его реализация должна быть прекращена. Об этом, как сообщает ТАСС, гласит текст резолюции, которую накануне принял Европарламент . По мнению евродепутатов, «Северный поток — 2» угрожает как безопасности стран Европейского союза , так и их усилиям по диверсификации источников энергоснабжения. При этом в ЕП подчеркнули, что «ключевую» роль в энергообеспечении ЕС играет Украина. «Европарламент требует аннулировать данный проект», — сказано в резолюции.