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Кого сейчас заводят вместо собак и кошек 

Рамблер 28 минут назад
В преддверии Нового года вырос спрос на мини-пигов, сейчас маленькие свинки (символ наступающего года по восточному календарю) стали популярней собак и кошек. Но с приближением заветного праздника растут и цены на необычных животных, теперь уже карликовый поросенок стоит от 45 000 рублей. Но эксперты предупреждают покупателей — продавцы новогоднего счастья могут подложить настоящую свинью: вместо мини-пига и микро-пига есть риск приобрести обыкновенного хряка, чьи размеры значительно превышают своих декоративных сородичей. К тому же и сам мини-пиг с годами может серьезно располнеть, при росте 70 см в холке они набирают вес до 120 килограмм.
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