Волонтёров избавят от произвола чиновников

Сегодня на пути волонтёра, желающего организовать добровольческую акцию, стоит много бюрократических препятствий.

Чтобы сделать общение волонтёров с органами власти эффективным и незатруднительным, нужно разработать понятный порядок такого взаимодействия, считает председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

12 декабря он направляет письмо с просьбой обеспечить принятие соответствующих нормативных актов первому зампреду администрации президента , председателю Организационного комитета Года волонтёра Сергею Кириенко

В волонтёрских НКО существует запрос на эффективное сотрудничество с органами власти, но на данный момент не выстроена схема работы волонтёрских организаций с государственными учреждениями, считает сенатор.

«Например, сейчас для того чтобы провести экологическую акцию, волонтёр обращается в своё муниципальное образование и вынужден тратить много времени для согласования акции, ходить из кабинета в кабинет, выясняя, к кому обратиться, какую документацию необходимо оформить, выявить ответственных лиц, которые могли бы предоставить достоверную информацию», — пишет он.

Поэтому Кутепов просит Кириенко оказать содействие, чтобы до конца года появились нормативно-правовые акты, в которых будет изложен чёткий регламент взаимодействия государственных органов, организаций, государственных и муниципальных учреждений с волонтёрами и организаторами волонтёрской деятельности.

Срок утверждения части актов — до конца сентября этого года, второй части — до конца декабря. Но пока все они в разработке в профильных министерствах, и редакций, готовых к подписанию, нет, сообщил сенатор « Парламентской газете ».

«Год волонтёра дал большой толчок желанию людей стать добровольцами. А организация волонтёрского движения не готова к такому объёму. В том числе буксуют созданные в субъектах волонтёрские ресурсные центры, призванные оказывать методическую помощь волонтёрам и налаживать связи между ними, НКО и госструктурами. Некоторые центры не совсем понимают задачи своей деятельности. Затрудняет положение то, что многие НКО вообще не информированы об их создании. Поэтому мы просим принять необходимые документы в срок. Пока их нет, мы не можем полноценно развивать волонтёрское движение», — сказал Андрей Кутепов.

Законодатель предлагает также сделать возможным участие в международных мероприятиях серебряных волонтёров, то есть добровольцев старшего возраста. Существующие критерии и условия не позволяют им этого делать, пояснил сенатор. Например, на чемпионате мира по футболу — 2018 волонтёры столкнулись с тем, что требование иностранного языка было обязательным даже в тех сегментах, где не нужно взаимодействовать с иностранными гражданами.

«Это волонтёры, которые занимались своей деятельностью ещё в советское время. Они говорят, что готовы помогать и высказывают пожелания тоже оказывать услуги, которые не требуют высокой технологической подкованности и знания языков на разговорном уроне. Это опытные люди, они многое могут», — подчеркнул сенатор.

В письме он предлагает пересмотреть сегодняшние критерии, чтобы серебряные волонтёры могли реализовать себя в международных добровольческих проектах там, где не требуется знание иностранного языка. В том числе они могли бы сопровождать хоккейные турниры в Новосибирской области и другие предстоящие события.