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В заповеднике «Брянский лес» медведям мешает уснуть урожай желудей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Медведи заповедника "Брянский лес" пока еще не залегли в спячку. Причина — теплая для декабря погода и необычайно большой урожай желудей в нынешнем году, сообщает пресс-служба заказника.
В этом году медведи заповедника довольно поздно отправляются в берлоги — уже началась вторая декада декабря, а они бодрствуют. Скорее всего, что связанно с теплой погодой. Кроме того, медведи не впадают в спячку из-за необычайно большого урожая желудей в регионе. Животные до сих пор едят их, продолжая накапливать жир на зиму.
"Пару дней назад следы медведицы и двух медвежат встретили в трехсот метрах от центральной усадьбы заповедника, — говорит Елена Ситникова, заместитель директора по научной работе заповедника "Брянский лес". — По следам видно, что медведица водит своих детей по лесу, видимо, и в поисках желудей, но уже и в поисках места для залегания в спячку. Такая же история и с другим медведем, он уже готов ложиться спать, но еще доедает желуди".
Сотрудники поясняют, что с приходом зимы медведи активно ищут себе места для того, чтобы отправиться спать, и следы этой активности встречаются людям в лесу.
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