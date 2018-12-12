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Роскомнадзор пригрозил двум телеканалам 

News.ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Два музыкальных канала нарушили нормы Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей…». Роскомнадзор вынес предписание руководству Musicboxи RussianMusicbox.
Проверка показала, что содержание видеоряда в эфире телеканалов не соответствует знаку «16+».
Эксперты пришли к выводу, что материал требует маркировки знаком «18+». Кроме того, для контента с такой маркировкой действует особый режим: показывать материалы можно только по ночам.
«Ранее за эти же нарушения в отношении учредителей и главных редакторов телеканалов были составлены протоколы об административных правонарушениях», —сообщает Роскомнадзор.
Ранее News.ru писал, что в России могут ввести штрафы за фейковые новости.
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