Названы самые грязные регионы России

Москва и Петербург тоже оказались в верхней части списка (в зеленой зоне), расположившись на 8-й и 10-й строчках соответственно. Вместе с тем Московская область оказалась одним из самых грязных регионов страны, заняв лишь 82-е место. Всего в красной зоне рейтинга экологов десять областей и республик России. Замыкают список с наихудшими показателями Челябинская и Свердловская области. На третьей с конца строчке оказалась Иркутская область. Экологические показатели ухудшили Нижегородская область, опустившаяся на две позиции и занявшая 81-е место, и Оренбургская область — 79-е место и минус три позиции.