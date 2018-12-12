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Названы самые грязные регионы России 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общероссийская организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России за 2018 год. На первом месте по качеству экологии и защиты окружающей среды в итоговой версии оказалась Тамбовская область. В пятерку самых чистых регионов вошли также Алтайский край, Республика Алтай, Курская и Белгородская области.
Москва и Петербург тоже оказались в верхней части списка (в зеленой зоне), расположившись на 8-й и 10-й строчках соответственно. Вместе с тем Московская область оказалась одним из самых грязных регионов страны, заняв лишь 82-е место. Всего в красной зоне рейтинга экологов десять областей и республик России. Замыкают список с наихудшими показателями Челябинская и Свердловская области. На третьей с конца строчке оказалась Иркутская область. Экологические показатели ухудшили Нижегородская область, опустившаяся на две позиции и занявшая 81-е место, и Оренбургская область — 79-е место и минус три позиции.
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