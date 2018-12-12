Развитие Северного Кавказа признали безуспешным

Счетная палата признала неудовлетворительной работу АО «Корпорация развития Северного Кавказа», говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний день не достигнута ни одна из ключевых целей создания корпорации, которые были обозначены в стратегии от 2011 года.

«Проектная деятельность на дату завершения проверки практически отсутствовала, балансовые показатели деятельности корпорации характеризуются накопленными убытками в объеме до 3 миллиардов рублей к концу 2018 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководство корпорации не сумело грамотно распорядиться бюджетными дотациями. Из сотни инвестиционных заявок до стадии реализации за 2,5 года и дошли лишь две. Таким образом, более 90 процентов бюджетных ассигнований до сих пор не освоены.

Ранее Счетная палата обратила внимание на проблему долгостроя на Кавказе. Ведомство провело проверку объектов незавершенного строительства и отметило, что «меры, принимаемые регионами Северо-Кавказского федерального округа по сокращению объемов незавершенного строительства, недостаточны».