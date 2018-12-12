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Губернатор Подмосковья подарил школе искусств елочные игрушки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил учащимся школы искусств имени Чайковского в Клину красные елочные игрушки с надписью «Зима в Подмосковье», передает в среду, 12 декабря, корреспондент «Ленты.ру».
Школу Воробьев посетил в рамках рабочего визита в Клин. «Мы хотим, чтобы в Подмосковье приезжало много разных гостей. Я привез вам шары, давайте повесим их на елку. Всем здоровья и успехов! Больше улыбок и песен! Спасибо за теплый прием», — сказал он.
После губернатор раздал ребятам красные шары с надписью «Зима в Подмосковье». Затем дети в русских народных костюмах спели песни и устроили хоровод вокруг трехметровой елки.
Ранее в среду Воробьев посетил крупнейшее профессиональное образовательное учреждение региона «Подмосковье». В ходе общения со студентам и преподавателями Воробьев заявил о намерении модернизировать все подмосковные техникумы. По его словам, учебными заведения должны соответствовать современным стандартам. Он также выразил надежду, что со временем увеличиться число компаний, сотрудничающих с местными колледжами.
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