Свердловская чиновница Глацких получила выговор за слова о молодежной политике

Свердловская чиновница Ольга Глацких получила выговор за свое высказывание о том, что государство «ничего не должно» молодежи, сообщил губернатор области Евгений Куйвашев

«Проверка по Ольге Глацких завершена. Она получила выговор за свои слова о государственной политике в отношении детей», — написал губернатор в Instagram, подчеркнув, что такие высказывания «недопустимы для государственного служащего». При этом он добавил, что решил не увольнять Глацких, потому что все имеют право на ошибку, и от слов Глацких никто не пострадал. «Это просто слова, хоть и дурные», — объяснил свое решение Куйвашев.

По словам губернатора, формальных признаков для увольнения Глацких тоже нет — она «не нарушала условия трудового договора, не нарушала закон». «Она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения», — резюмировал он.

Губернатор не уточнил, в какой должности Глацких продолжит работу. Ранее Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, который возглавляла чиновница. Вместо него в Свердловской области было создано новое министерство образования и молодежной политики.

В начале ноября екатеринбургское издание 66.ru обратило внимание на высказывание Глацких на встрече со старшеклассниками и студентами в Кировграде. Чиновница утверждала, что подрастающее поколение придерживается мнения о том, что им «государство все должно».

«Вам государство вообще в принципе ничего не должно — вам должны ваши родители. Они вас родили, государство их не просило вас рожать», — заявила Глацких.

После того, как ее слова распространили СМИ, чиновница была временно отстранена от должности. Позже Глацких извинилась за свое высказывание, заявив, что фраза была вырвана из контекста.