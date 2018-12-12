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Сайт KP.RU празднует 20-летие 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: KP.RU
Мы благодарны всем, кто был с нами все это время!
12 декабря 2018 года сайт KP.RU празднует своё 20-летие. Для нас эта дата очень волнительна, ведь за два десятка лет из сетевого издания с новостной лентой он вышел в лидеры медиарейтинга.
Желание создать сетевой ресурс появилось у руководства издания «Комсомольская правда» в 1998 году. Пришло понимание, что за интернетом будущее, а значит, новостной сайт нужно запускать уже сегодня. Сначала на KP.RU публиковались только материалы из газеты, потом появилась своя лента новостей, а в дальнейшем «золотые перья» «Комсомолки» стали писать специально для сайта.
Посещаемость KP.RU росла стремительными темпами, и к середине 2000-х KP.RU вышел в топы новостных сайтов. Знаменитая птичка на логотипе стала узнаваемой для российских читателей, о сайте заговорили как об авторитетном ресурсе, где всегда можно найти оперативные и точные новости.
А в 2008 году «Комсомольская правда» перешла на принцип «digital first». Теперь материалы в первую очередь публиковались онлайн, и уже после того, как прошли «обкатку» читательским интересом. Еще спустя время KP.RU запустил мобильное приложение. А год назад сайт представил обновленную версию издания.
Мы смогли сохранить и развить нашу масштабную региональную сеть — 60 редакций в городах России и за рубежом, журналисты которых первыми прибывали на место событий. Ежедневно на сайте KP.RU публикуется более тысячи новостей. Среди них — не только новости и аналитика, но и видеотрансляции ярких событий, фоторепортажи, подкасты, дискуссии. На KP.RU в среднем появляется 100 тысяч комментариев в неделю, а это, наверное, показатель, что наша работа не оставляет читателей равнодушными. Плюс, на группы «Комсомольской правды» в соцсетях подписано 2,3 миллиона человек.
Сайт KP.RU не раз становился лауреатом различных премий, в том числе «Золотой сайт» (2012, 2013), «Премия Рунета» (2007, 2008), Mediametrics за самую активную аудиторию в соцсетях среди СМИ (2016). В этом году KP.RU был признан лучшим по росту цитируемости в соцмедиа и взял награду в специальной номинации от Brand Analytics на премии «Медиа-Менеджер России — 2018».
Сейчас KP.RU входит в десятку самых популярных русскоязычных сайтов среди пользователей во всем мире. По данным сервиса liveinternet, только за последний месяц число уникальных посетителей сайта составило 49,5 миллионов человек.
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