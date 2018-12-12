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Москалькова попросит перевести Пономарева в камеру для некурящих 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит обращение министру внутренних дел с просьбой перевести правозащитника Льва Пономарева в камеру для некурящих, об этом журналистам сообщила сама омбудсмен.
"Я обращусь к министру внутренних дел с просьбой перевести Пономарева в камеру для некурящих и сделать возможным, чтобы он получил необходимые постельные принадлежности", — сказала Москалькова в среду.
Она также отметила, что полностью поддерживает инициативу ОНК Москвы о введении обязательной нормы по раздельному содержанию курящих и некурящих людей в местах принудительного содержания. Омбудсмен также считает, что в таких учреждениях должны быть прогулочные дворики, чтобы при отсутствии возможности раздельно содержать курящих и некурящих, можно было курить там.
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Пономарев пожаловался на то, что задыхается в камере с 8 курильщиками. Кроме того, по словам члена СПЧ Андрея Бабушкина, который также посещал Пономарева, тогда он рассказал о неудобных кроватях, в которые "проваливаются матрасы".
В конце октября главу общероссийского движения "За права человека" Пономарева задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции". Тверской суд Москвы 5 декабря назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции. Мосгорсуд 7 декабря сократил этот срок до 16 суток.
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