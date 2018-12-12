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Пономарева перевели в камеру для некурящих 

РИА Новости + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Арестованного правозащитника Льва Пономарева, который ранее пожаловался, что его держат в камере спецприемника с восемью курильщиками, где он задыхается, поместили с некурящими арестантами, сообщил в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, отметивший обеспокоенность состоянием 77-летнего правозащитника.
"Теперь Пономарев содержится с некурящими, курящих перевели в другую камеру. Это угрожало его здоровью", — рассказал РИА Новости Мельников. По его словам, это было достигнуто благодаря усилиям уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и рекомендациям ОНК.
В конце октября главу общероссийского движения "За права человека" Пономарева задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции". Тверской суд Москвы 5 декабря назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции. Мосгорсуд 7 декабря сократил этот срок до 16 суток.
Ранее член СПЧ Андрей Бабушкин также посещал Пономарева, тогда он рассказал о неудобных кроватях, в которые "проваливаются матрасы".
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