В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг

Департамент образования Перми поручил школам города в срок до 1 февраля 2019 года внести поправки в требования ко внешнему виду учащихся, исключив из них запрет на окрашивание волос, маникюр, яркий макияж и пирсинг, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Вопрос о регулировании действующих в образовательных учреждениях Перми требований к форме и внешнему виду школьников был рассмотрен на круглом столе "Школьный дресс-код: за и против", состоявшемся в ноябре. Участие в нем приняли уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков , уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова , помощник прокурора Перми Эльвира Салахиева, представители департамента образования администрации города Перми, руководители образовательных учреждений и другие эксперты. По итогам работы круглого стола подготовлены данные методические рекомендации, которые были направлены в образовательные учреждения.

В них, в частности, указано, что в требованиях недопустимо включать такие формулировки, как: "запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные цвета, экстравагантные стрижки и прически" "запрещены декоративный маникюр, декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы), вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов" "у девочек и девушек в ушах не более одной пары сережек, мальчикам и юношам ношение сережек запрещается" "не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг". Кроме того, департамент образования рекомендовал школам отказаться от требований, в которых родители должны контролировать внешний вид учащихся перед тем, как они отправятся на уроки.

"До 1 февраля установлен срок приведения локальных актов школ в соответствие действующему законодательству, ознакомление и согласование с ними обучающихся и их родителей (законных представителей)", — рассказали агентству в ведомстве.

В начале учебного года 15-летнюю дочь депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой отстранили от занятий в гимназии из-за того, что девушка пришла на уроки в костюме без эмблемы гимназии, а ее волосы были окрашены в розовый цвет. Руководство образовательного учреждения объяснило это тем, что подобный облик подростка нарушает действующие требования к внешнему виду и одежде обучающихся гимназии.

Позже по факту инцидента по представлению прокуратуры Дзержинского района в отношении гимназия № 4 им. братьев Каменских и ее директора были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования"). Дела были переданы для рассмотрения в мировой суд участка номер 5 Дзержинского района Перми. По решению судьи, гимназии и ее руководителю были назначены наказания в виде штрафов в размере 50 и 30 тысяч рублей соответственно.