СМИ узнали о запрете полицейским ходить на рэп-концерты

СМИ сообщают, что в региональные управления МВД поступила директива из Москвы запретить полицейским посещать выступления рок— и рэп-исполнителей, пропагандирующих протест против власти. Документ якобы подписан министром внутренних дел Владимиром Колкольцевым, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авторы статьи уверяют, что уральские правоохранители получили распоряжение под роспись одними из первых. В документе говорится, что за неподчинение предусмотрены взыскания вплоть до увольнения. Впрочем, директива оставила у силовиков немало вопросов. Например, до сих пор неизвестно выступления каких именно исполнителей запрещено посещать, что будет, если композиции артистов будут найдены на странице сотрудника в соцсетях, а также как вести себя полицейскому, который оказался на концерте, выполняя служебные обязанности.

Представитель УМВД по Югре заявил РИА Новости , что данная информация не соответствует действительности.

"У нас таких решений не принималось по автономному округу. Мы отрицаем, не подтверждаем эту информацию", — сообщили в ведомстве.

Также о запрете ничего не слышали в управлениях МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу, Тюменской области, Курганской и Челябинской областям.