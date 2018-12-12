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СМИ узнали о запрете полицейским ходить на рэп-концерты 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
СМИ сообщают, что в региональные управления МВД поступила директива из Москвы запретить полицейским посещать выступления рок— и рэп-исполнителей, пропагандирующих протест против власти. Документ якобы подписан министром внутренних дел Владимиром Колкольцевым, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авторы статьи уверяют, что уральские правоохранители получили распоряжение под роспись одними из первых. В документе говорится, что за неподчинение предусмотрены взыскания вплоть до увольнения. Впрочем, директива оставила у силовиков немало вопросов. Например, до сих пор неизвестно выступления каких именно исполнителей запрещено посещать, что будет, если композиции артистов будут найдены на странице сотрудника в соцсетях, а также как вести себя полицейскому, который оказался на концерте, выполняя служебные обязанности.
Представитель УМВД по Югре заявил РИА Новости, что данная информация не соответствует действительности.
"У нас таких решений не принималось по автономному округу. Мы отрицаем, не подтверждаем эту информацию", — сообщили в ведомстве.
Также о запрете ничего не слышали в управлениях МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу, Тюменской области, Курганской и Челябинской областям.
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