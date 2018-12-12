В Сети опубликовали видео со «зверским» крещением ребенка

На странице yagemateri в Instagram опубликовали видеозапись крещения ребенка, напугавшую интернет-пользователей. На записи видно, как священник несколько раз с силой окунает голову ребенка в воду, пока тот кричит и плачет.

Комментаторы написали, что ребенок мог получить травмы головы и шеи.

«Боже мой! Это просто жесть! Прмимо того, что ребенок в дикой истерике от испуга, <…> так он это еще с такой силой делает, что ненароком и физически мог травму нанести. <…> Ну не может крещение таким зверским способом делаться», — написала @karinazhurbina (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #ЯЖЕМАТЬ🙋🏼🤦🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🔞 (@yagemateri) 11 Дек 2018 в 5:18 PST

Многие пользователи сравнили происходящее на видео с обрядами «изгнания дьявола» и сценами из фильмов ужасов. Некоторые отметили, что это крещение больше похоже на попытку утопить ребенка.

«Господи он головкой об дно ребёнка бьет, дитё даже за головку схватилось у меня сердце сжимается…» — заявила @dariaderingert.

«Может это какая-то секта под видом церкви?» — предположила @marihasuper.

Комментаторов возмутило, что родственники ребенка стояли в стороне, снимали происходящее на видео и не попытались вмешаться.

«Что то мне подсказывает, что этот ребенок станет атеистом», — отметила @lerch.cher.