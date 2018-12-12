Пока вы спали: Украинцы ломанулись в Россию

«Нафтогаз» и «Газпром» будут судиться в США «Нафтогаз» подал в техасский суд иск против зарегистрированного там подразделения «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading, сообщает «Коммерсант». Еще один иск в другой техасский суд украинская госкомпания подала на аудитора DeGolyer & MacNaughton. «Нафтогаз» требует обязать обе фирмы предоставить сведения о передаче «Газпромом» своей российской дочерней структуре акций оператора газопровода «Турецкий поток». Из-за этого «Нафтогаз» не сумел арестовать эти акции в рамках взыскания присужденных украинской стороне Стокгольмским арбитражем 2,6 миллиарда долларов. Согласно расчетам «Нафтогаза», сведения о сделке «Газпрома» со своей «дочкой» позволят оспорить ее в Нидерландах , где зарегистрирован оператор «Турецкого потока». СНТ перейдут на безналичные расчеты С 1 января садовые товарищества не смогут принимать взносы и оплачивать работы и услуги наличными. Соответствующий, 217-й, федеральный закон, как сообщает «Коммерсант», вступит в силу с первого дня будущего года. Он обяжет СНТ завести банковский счет и вести все расчеты лишь безналично. По словам главы Союза садоводов России Олега Валенчука, переход на безнал снизит количество нарушений, которые с наличными допускают председатели товариществ. Аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова оценила годовой объем средств, которые СНТ могут размещать на счетах, в 200-300 миллиардов рублей. По мнению главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина , столь «лакомый кусок» заинтересует и малые, и большие банки. Украинцы бегут в Россию из-за властей Власти Украины виновны в отъезде миллионов граждан страны на заработки в Россию, заявил в эфире канала NewsOne бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов. По его словам, три миллиона украинцев вынуждены работать в России на низкоквалифицированной работе из-за того, что для их работы на Украине не были созданы соответствующие условия. По мнению экс-парламентария, единственные условия, которые для уехавших на заработки граждан создают власти Украины, это «чтобы к ним относились как можно хуже везде». «Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди», — напомнил он. Названа причина коллапса в Москве Причины транспортного коллапса в Москве — плохая погода и нелучшая реакция коммунальщиков на нее. Об этом сообщает Business FM. Накануне мокрый снег и нулевая температура привели к гололеду, объявлению желтого уровня погодной опасности и плотным пробкам в столице. Издание отмечает, что причиной транспортного коллапса стала не только погода, но и «не всегда качественные» уборка снега и борьба с гололедом. При этом, как отметил автообозреватель Алексей Аксенов , рекомендации властей в таких ситуациях пересаживаться на общественный транспорт, не очень-то действенные — пробки переместятся туда, превратившись в давку. Россиянам блокируют счета Банковские счета индивидуальных предпринимателей блокируют все чаще, сообщает Business FM и советует, как им обезопасить себя от этого. Блокировка счетов ИП происходит в рамках закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Разблокировка происходит после предоставления клиентом доказательств легальности средств и их траты. Вероятность блокировки счета и необходимости тратить время на его разблокировку можно сократить. По словам главы по управлению комплаенс-рисками малого бизнеса «Альфа-Банка» Натальи Петропавловской, ИП не стоит, к примеру, переводить 100% своих доходов с расчетного счета на личный. Также банкиры оценивают процентное соотношение уплаченных налогов и выручки и его соответствие среднестатистическому показателю.