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Брилев после скандала с гражданством побил Соловьева 

Дни.ру 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Известный журналист Сергей Брилев занял по итогам ноября первое место в рейтинге цитируемости. Он занял первое место, обогнав Владимира Соловьева и Дмитрия Губерниева.
Сергей Брилев оставил далеко позади традиционных лидеров этого заочного соревнования в популярности — несмотря на то, что в рейтинг попал впервые. По данным компании "Медиалогия", это произошло после "разоблачений" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по поводу наличия у журналиста британского паспорта.
Индекс и составляемый на его основе рейтинг компании "Медиалогия" учитывает цитируемость персоны и влиятельность источника, опубликовавшего его цитаты. Этот показатель рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 46 900 открытых источников.
Напомним, Сергей Брилев в ноябре заявил, что никогда не скрывал наличие еще одного гражданства. Этот факт прекрасно известен его работодателям. Ответ журналиста на обвинения ФБК растиражировали как во многих СМИ, так и в интернете.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заняла в рейтинге 2 место. Широкое распространение получило сообщение в telegram-канале главреда RT: она рассказала о том, что арест рэпера Хаски отменили после вмешательства чиновников из администрации президента, пишет Ura.ru.
Известный телеведущий Владимир Соловьев в рейтинге стабильно занимает одну из верхних строчек. В ноябре, благодаря вторжению Сергея Брилева, Владимир Рудольфович спустился на 4 место. А спортивный журналист Дмитрий Губерниев, известный своей любовью к биатлону, занял 10 строку.
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