В Госдуме поддержали запрет на передвижные цирки и зоопарки

Он уточнил, что соответствующая поправка уже подготовлена ко второму чтению законопроекта "Об ответственном обращении с животными".

"Я считаю, что, безусловно, передвижные зоопарки, цирки типа шапито, их необходимо запрещать", — сказал Бурматов.

По его словам, позиция комитета заключается в том, что передвижные цирки и зоопарки являются концлагерем для животных.