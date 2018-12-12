Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов поддержал идею о запрете передвижных зоопарков и цирков, передает РИА "Новости".
Он уточнил, что соответствующая поправка уже подготовлена ко второму чтению законопроекта "Об ответственном обращении с животными".
"Я считаю, что, безусловно, передвижные зоопарки, цирки типа шапито, их необходимо запрещать", — сказал Бурматов.
По его словам, позиция комитета заключается в том, что передвижные цирки и зоопарки являются концлагерем для животных.
Ранее RT со ссылкой на депутата Госдумы Олега Шеина сообщил о том, что в ближайшие дни на рассмотрение нижней палаты парламента планируется внести законопроект, регулирующий деятельность передвижных зверинцев. Как пояснил парламентарий, одной из норм законопроекта является "фактический запрет по передвижным зверинцам".