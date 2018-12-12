В Сети сообщили о запрете МВД срывать концерты рэперов

Руководство МВД запретило региональным управлениям срывать выступления рэп-исполнителей несмотря на указания местных властей, а за неподчинение ведомство будет жёстко наказывать своих сотрудников, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на ресурс Readovka.

«На днях была проведена срочная видеоконференция с регионами, где было указано на недопустимость проведения подобных мероприятий по срыву концертов. Такие действия порочат престиж правоохранительных органов в глазах общественности и дают почву провокаторам всех мастей», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Аноним указывает, что в последнее время музыканты сами провоцируют отмену своих концертов, поскольку это напрямую влияет на их популярность. Авторы статьи в пример приводят ситуацию с отменой концерта группы IC3PEAK в Воронеже. После инцидента артисты «приросли» 45 тысячами подписчиков в ВК.

Сейчас по поводу срыва выступления IC3PEAK в Воронеже в МВД проводится служебная проверка. Неназванный источник уверяет, что если подобная ситуация повторится в других регионах, руководителей территориальных подразделений ждёт серьёзное взыскание вплоть до увольнения.