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Меркель объявила решение по санцкиям
Меркель объявила решение по санцкиям

В Сети сообщили о запрете МВД срывать концерты рэперов 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство МВД запретило региональным управлениям срывать выступления рэп-исполнителей несмотря на указания местных властей, а за неподчинение ведомство будет жёстко наказывать своих сотрудников, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на ресурс Readovka.
«На днях была проведена срочная видеоконференция с регионами, где было указано на недопустимость проведения подобных мероприятий по срыву концертов. Такие действия порочат престиж правоохранительных органов в глазах общественности и дают почву провокаторам всех мастей», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Аноним указывает, что в последнее время музыканты сами провоцируют отмену своих концертов, поскольку это напрямую влияет на их популярность. Авторы статьи в пример приводят ситуацию с отменой концерта группы IC3PEAK в Воронеже. После инцидента артисты «приросли» 45 тысячами подписчиков в ВК.
Сейчас по поводу срыва выступления IC3PEAK в Воронеже в МВД проводится служебная проверка. Неназванный источник уверяет, что если подобная ситуация повторится в других регионах, руководителей территориальных подразделений ждёт серьёзное взыскание вплоть до увольнения.
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