Член СПЧ Николай Сванидзе на заседании Совета попросил президента РФ Владимира Путина проверить законность ареста правозащитника Льва Пономарева, глава государства обещал дать поручение генпрокурору.
В конце октября 77-летнего главу общероссийского движения "За права человека" Пономарева задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье о нарушении порядка проведения митинга. Тверской суд Москвы 5 декабря назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции. Мосгорсуд 7 декабря сократил этот срок до 16 суток. Позднее суд отказался отпустить его из-под ареста на прощание со скончавшейся правозащитницей Людмилой Алексеевой.
Сванидзе на заседании совета обратился к Путину с просьбой дать поручение генеральному прокурору проверить законность осуждения Пономарева.
"Последнюю свою подпись за день до смерти Людмила Михайловна поставила в заявлении освободить Льва Александровича Пономарева… Стыд и позор для меня лично, что в день похорон Людмилы Михайловны (Алексеевой — ред.) и в день 100-летия (Александра) Солженицына, Лев Александрович Пономарев сидит в кутузке", — заявил член СПЧ.
"Я, конечно, попрошу Юрия Чайку посмотреть повнимательнее. В то же время ставить под сомнение сейчас в этом нашем разговоре справедливость принятого судом решения очень трудно, как вы понимаете, просто невозможно. Есть суд, он принял решение, потом второе решение", — сказал Путин, отвечая на просьбу Сванидзе проверить законность ареста Пономарева.