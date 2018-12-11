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Глава СПЧ предложил реформировать региональные комиссии по помилованию 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михал Федотов предложил реформировать региональные комиссии по помилованию.
Об этом же на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году говорила правозащитница Людмила Алексеева.
"На прошлогодней вашей встрече с советом Людмила Михайловна (Алексеева — ред.) говорила о милосердии, о необходимости дополнить систему региональных комиссий по помилованию, аналогичных президентской комиссии. Главное, говорила она, чтобы такая комиссия была именно при президенте… Были у нее и предложения по формированию комиссии. "Лучше всех, — я опять цитирую, — вам поможет определить таких людей уполномоченный по правам человека Татьяна Николаевна Москалькова", — сказал Федотов на заседании СПЧ с участием президента.
К предложению Алексеевой глава СПЧ добавил несколько изменений. Во-первых, по мнению Федотова, региональные комиссии по помилованию должны возглавляться региональными омбудсменами. "Сейчас так сделано только в шести субъектах Федерации, а в большинстве регионов омбудсмены вообще не входят в состав комиссии по помилованию", — добавил он.
Кроме того, правозащитник считает, что в состав комиссий обязательно должны входить и другие правозащитники, помимо регионального омбудсмена.
"Во-вторых, в региональных комиссиях должно найтись место детскому омбудсмену, бизнес-омбудсмену, председателю Общественной палаты, председателю регионального СПЧ, если такой существует, и представителям правозащитных организаций", — перечислил Федотов.
Глава СПЧ также считает, что региональные комиссии должны направлять свои предложения непосредственно в президентскую комиссию, "сформированную на тех же самых принципах", а не в специальное подразделение администрации президента, как это происходит сейчас. По словам Федотова, это необходимо сделать, поскольку региональные комиссии поддерживают около 10% просьб о помиловании, а аппаратный механизм пропускает только одного сотого из оставшихся.
"То есть если посмотреть в целом по всем обратившимся — это одна тысячная", — резюмировал Федотов.
Глава СПЧ также привел статистику, согласно которой в 2000 году, когда еще существовала президентская комиссия по помилованию, Путин помиловал 12836 человек, а в 2014 году, когда этой комиссии уже не стало, — только двоих. По словам Федотова, есть регионы, где за последние 17 лет не помиловали ни одного человека.
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