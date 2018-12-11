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Путин высказался о нуждах простого человека 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин заявил, что при решении глобальных задач нельзя забывать о нуждах обычного человека. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, все крупные инициативы государства должны быть направлены на интересы граждан.
"Все наши национальные проекты построены вокруг людей, но в этой связи хотел бы сказать вот что: все эти преобразования, новые технологии и новые проекты большие, масштабные должны идти рука об руку с развитием самого общества, с повышением зрелости самого государства. При этом нельзя допустить, чтобы за решением глобальных задач прорыва потерялся конкретный человек с его повседневными заботами и нуждами", — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин открыл памятник Александру Солженицыну в Москве.
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