Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки

В Гусь-Хрустальном вандалы повредили мемориальную доску, установленную к 100-летию со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына . Об этом сообщается в группе «ВГУСЕ.РУ» в соцсети «ВКонтакте.

Памятную доску установили 10 декабря, а уже 11 декабря ее разбили неизвестные. Фото, опубликованное в группе, демонстрирует лежащие на земле обломки.

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»Интерфакс» сообщает со ссылкой на МВД , что полицейские возбудили уголовное дело о вандализме. Преступников пока не нашли.

Замглавы администрации Гусь-Хрустального Инесса Тишкина заявила агентству, что городские власти приложат все усилия для восстановления доски. Она отметила, что доска была установлена на спонсорские средства.

Тишкина рассказала, что у доски было бронированное стекло. Она отметила со ссылкой на специалистов, что разбить ее можно было только кувалдой, точно зная, куда именно нужно ударить.

Редактор местной газеты «Афиша» Дмитрий Сахаров заявил «Зебра ТВ», что восстанавливать доску, «рассыпавшуюся в крошку», будут также за счет денег спонсоров. По словам Сахарова, доска стоит 20-25 тысяч рублей.