На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»

Кто летает зайцем на самолетах Путина

Счетная палата РФ выяснила, что на самолетах Специального летного отряда «Россия» иногда летают не только высшие руководители государства.

Причем эти люди, не имеющие права там находиться, не только летают на деньги налогоплательщиков, но также питаются и живут в отелях.

Кроме того, по данным Счетной палаты, случается, что бюджетные деньги уходят на дорогие гостиницы для пилотов и бортпроводников.

В Пекин на деньги налогоплательщиков

Так, по данным ведомства, во время визита президента РФ в Китай в мае 2017 года на борту одного из самолетов находилась совершенно посторонняя женщина. В полетном задании в строке «на борту находятся» значилась фельдшер амбулатории ФГБУ СЛО «Россия» А. В. Маркина.

К экипажу эта женщина отношения не имела, а ее поездка в Китай не была задокументирована должным образом.

Аудиторы выяснили, что фельдшер Маркина была направлена в Казань и Пекин для медицинского обеспечения спецрейса приказом ФГБУ СЛО «Россия», однако у нее не было командировочного удостоверения и ей не выплачивались суточные.

Стало известно, что на проживание Маркиной в пятизвездочной пекинской гостинице KUNTAl ROYAL HOTEL с 13 по 15 мая 2017 года было потрачено из российского бюджета 108 тысяч рублей.

Но это еще не все. Деньги налогоплательщиков также пошли на питание Маркиной, которая откушала на сумму свыше 36 тысяч рублей: сначала в ресторане в Казани по системе «шведский стол» она поела на 5,6 тысячи рублей, позже в пекинской гостинице — на 30,8 тысячи рублей.

Также в докладе счетной палаты отмечается, для допуска в контролируемую зону аэропорта Росавиация выдала Маркиной удостоверение члена экипажа самолета, где она значилась инспектором, которым, ясное дело, не являлась.

Между прочим, срок действия этого удостоверения — по 30 сентября 2021 года, так что у фельдшера Маркиной впереди еще масса полетов.

В Счетной палате отметили, что случай с Маркиной не единственный, провоз посторонних на авиалайнерах, предназначенных для первых лиц государства, стал в СЛО «Россия» чуть ли не системой.

Красиво жить не запретишь

Однако, по данным Счетной палаты, во время упомянутого рейса в Пекин произошло еще одно нарушение.

Аудиторы ведомства выяснили, что в Китае 23 членам экипажа с 13 мая по 15 мая 2017 года были предоставлены номера в пекинской гостинице категории 5 звезд KUNTAI ROYAL HOTEL, на что было потрачено 2 миллиона 443 тысячи рублей из российского бюджета.

В то время как законодательством не предусмотрены предоставление и оплата экипажам воздушных судов номеров в гостиницах таких категорий.

Счетная палата РФ в осенью нынешнего года провела плановую проверку эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных Управлению делами президента РФ в 2016 — 2017 годах на обеспечение деятельности ФГБУ «Специальный летный отряд „Россия“.

Объем документа, который имеется в распоряжении ПАСМИ, составил около 200 страниц.