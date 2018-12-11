Юрист: Насилие в семье можно лишь сократить

Лидер движения «За права женщин России Людмила Айвар рассказала НСН о том, что семейное насилие неискоренимо.

Большинство россиян заявили, что считают насилие в отношении женщин важной проблемой для страны. Проведенный ВЦИОМ опрос выявил, что так считают 73% россиян. В основном эта проблема беспокоит молодежь (84%) и женщин (79%). 49% опрошенных социологами представительниц прекрасного пола полагают, что больше всего женщина рискует стать жертвой домашнего насилия. Среди мужчин так считают 25%.

Большую роль в том, что тема насилия в семье остается крайне актуальной, сыграл закон по декриминализации побоев. Об этом в эфире НСН завила почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.

«Закон послужил пусковым механизмом, чтобы люди опасались, что семейное насилие будет продолжаться. Человек, который хочет поднять руку на кого-то в семье, убежден, что он останется безнаказанным и что государство дало ему карт-бланш на семейное насилие. С тех пор, как закон был принят, количество семейного насилия увеличилось, это подтверждает статистика», — сказала юрист.

Айвар уверена, что искоренить проблему побоев в семье невозможно, а можно лишь уменьшить число таких случаев.

«Семейное насилие — проблема не только России, но и всего мира. Женщина не чувствует себя в семье защищенной. Чтобы уменьшить статистику по побоям в семье, не нужно кричать с трибун, что надо декриминализовать семейное насилие, потому что это не насилие вовсе и внутри семьи разберутся. Полиция должна серьезно подходить к таким вопросам, даже если не было большой угрозы. Наши мужи должны пропагандировать недопустимость семейного насилия, а также семейные ценности, добропорядочные отношения в семье. Должен быть закон, который защитит права женщин. Закон нужно менять кардинально, а не просто возвращать в него уголовную ответственность. Нужно в целом изменить подход к ответственности за семейное насилие», — полагает Людмила Айвар.