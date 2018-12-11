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Пранкеры разыграли желающую выселить больных раком детей пенсионерку 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из видео
Москвичка, инициировавшая кампанию по выселению больных детей, верит, что «НЛО знают, как лечить рак».
«Я вас уверяю!» — заявила Елена Аллина позвонившим ей пранкерам Вовану и Лексусу.
Аудиозапись розыгрыша на своем YouTube-канале опубликовал Владимир «Вован» Кузнецов.
Ранее старшая по подъезду одного из домов на улице Миклухо-Маклая развесила на подведомственной территории петицию с призывом запретить благотворительному фонду «Подари жизнь» арендовать одну из квартир для больных раком детей и их родителей.
«Приезжают на костылях забинтованные, ходят в масках. Я боюсь браться за ручки в подъезде!» — жаловалась 62-летняя Елена Аллина.
В подписи к опубликованной записи розыгрыша Вован объяснил, что они с Лексусом сочли «историю» верящей в заразность рака пенсионерки «громкой» и решили «уточнить ее позицию».
«А вы знаете, что уже изобрели средство против рака крови? Рептилоиды изобрели», — доложили они старушке.
Аллина поинтересовалась, кто такие рептилоиды, а услышав ответ — «внеземная цивилизация», — спросила, контактировали ли они с землянами. Пранкеры отметили, что по крайней мере по телевизору об этом сообщали.
«НЛО, я вас уверяю, знают, как лечить рак», — заявила на это пенсионерка, посетовав, что российские врачи их методами не пользуются, а попытки китайских инопланетяне блокируют.
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