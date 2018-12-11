Петербургский депутат предложил новое место для памятника Виктору Цою

Памятник легендарному музыканту, лидеру рок-группы «Кино» Виктору Цою хотят поставить в Петербурге уже давно. К фанатам и рокерам даже присоединились депутаты Заксобрания: они тоже считают, что памятник музыканту в его родном городе должен быть. Вот только место парламентарии хотят выбрать такое, чтобы мемориал не стал «точкой притяжения шумных и нетрезвых компаний». Так что выбранное Смольным место рядом с жилыми кварталами проспекта Ветеранов депутат Денис Четырбок считает неудачным.

Он выступает за другой участок — возле кинотеатра «Орбита» на улице Лёни Голикова, 29. Четырбок уже отправил соответствующее обращение вице-губернатору Петербурга Игорю Албину . В нём парламентарий отметил, что в непосредственной близости от бывшего кинотеатра находится отдел полиции №8, поэтому «для дебоширов это место точно не самое благоприятное».

Вместе с тем народный избранник предлагает подумать и над тем, чтобы присвоить имя Виктора Цоя школе искусств, которую городские власти намерены открыть в здании «Орбиты» после реконструкции.

«При этом хочу подчеркнуть, что и здесь последнее слово должно остаться за жильцами близлежащих домов, — добавил депутат, поддержав идею Албина провести голосование. — Прежде чем устанавливать памятник, властям необходимо провести соответствующий опрос. Только после этого можно приступать к самим работам. В противном же случае может быть очень много недовольных жителей».

Проект памятника был утверждён Градсоветом и КГА ещё в декабре 2014 года. Бронзовая фигура Виктора Цоя высотой 2,8 метра будет стоять на гранитном постаменте высотой 1,1 метра.