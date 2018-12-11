Радио «Комсомольская правда» представляет спецпроект к юбилею Александра Солженицына

11 декабря в эфир радиостанции выйдет часовая программа о писателе.

Большой проект к 100-летнему юбилею обладателя Нобелевской премии, писателя и публициста, общественного и политического деятеля, Александра Солженицына , выйдет в эфир Радио КП во вторник, 11 декабря.

Слушайте спецпроект в Москве на частоте 97,2 FM с 15:00 до 16:00 (Мск) или online на сайте fm.kp.ru.

Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиосетей с федеральным охватом и лидерскими позициями по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. По данным исследовательской компании Mediascope за первое полугодие 2018 года, среднемесячная аудитория радиостанции по всей стране выросла на 21%. Ежедневно Радио «КП» слушает более 1,4 миллиона россиян. В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM. В режиме online «Комсомольскую правду» можно услышать на сайте fm.kp.ru, а также в соцсетях Радио «КП» (Facebook, VK, OK и канале радио на YouTube).