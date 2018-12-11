Журналист НТВ пожаловался на немецких врачей

Корреспондент НТВ Вадим Глускер рассказал в Instagram, что упал на эскалаторе в аэропорту Мюнхена , серьезно пострадал, но не получил надлежащей помощи в местной больнице.

Журналист заявил, что эскалаторы «начинают движение порой странно и невпопад», но претензий к этому у него нет.

«Судиться надо <…> с больницей, куда меня привезли из аэропорта», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам Глускера, он провел в больнице четыре часа, ему зашили четыре глубокие раны, но при этом даже не осмотрели и не сделали рентген. Он отметил, что врачи заявили ему о возможном сотрясении мозга и «очевидно сломанных» ребрах на груди, а затем выпроводили.

«Меня просто *** [выгнали — прим.ред.] в полночь на улицу, вызвав такси, сказали больше мы за вас ответственность не несём…» — рассказал он.

Глускеру посоветовали поехать либо в гостиницу, либо в аэропорт и принимать антибиотики. Врачи заявили, что рентгены он должен сделать по месту жительства.

«Прелесть, а не мед обслуживание…» — заключил он.

Позже журналист рассказал, что выздоравливает, а раны на его лице начали заживать.