Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журналист НТВ пожаловался на немецких врачей 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Корреспондент НТВ Вадим Глускер рассказал в Instagram, что упал на эскалаторе в аэропорту Мюнхена, серьезно пострадал, но не получил надлежащей помощи в местной больнице.
Журналист заявил, что эскалаторы «начинают движение порой странно и невпопад», но претензий к этому у него нет.
«Судиться надо <…> с больницей, куда меня привезли из аэропорта», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По словам Глускера, он провел в больнице четыре часа, ему зашили четыре глубокие раны, но при этом даже не осмотрели и не сделали рентген. Он отметил, что врачи заявили ему о возможном сотрясении мозга и «очевидно сломанных» ребрах на груди, а затем выпроводили.
«Меня просто *** [выгнали — прим.ред.] в полночь на улицу, вызвав такси, сказали больше мы за вас ответственность не несём…» — рассказал он.
Глускеру посоветовали поехать либо в гостиницу, либо в аэропорт и принимать антибиотики. Врачи заявили, что рентгены он должен сделать по месту жительства.
«Прелесть, а не мед обслуживание…» — заключил он.
Позже журналист рассказал, что выздоравливает, а раны на его лице начали заживать.
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Метрополитен обвинил москвичей в утреннем кошмаре87
Золотов подал иск к Навальному535
Новая дача Захаровой14
Пока вы спали: Россия и Китай «купят» Евросоюз201
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя1
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
04:37
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя
Общество
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
00:58
Путин с Меркель обсудили хамство Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение