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Опоздавшие на школьный автобус дети помогли отцу разбогатеть 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Tetra Images / Diomedia
Житель американского города Балтимор, штат Мэриленд, сорвал в лотерею джекпот благодаря детям, опоздавшим на школьный автобус. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Кевин Фенвик (Kevin Fenwick) каждый день покупал билеты мгновенной лотереи в одном и том же магазине, но однажды был вынужден изменить привычке, так как его дети опоздали на школьный автобус. 58-летний мужчина подвез их на машине, а затем отправился на работу непривычным маршрутом, по пути высматривая магазины, где можно купить лотерейные билеты.
Наконец, Фенвик нашел магазин и приобрел в нем билет за пять долларов. Он стер защитный слой и увидел, что выиграл 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).
«Я не мог поверить своим глазам! Я встал и прошелся, а затем снова сел и положил перед собой билет. Но надпись "50 тысяч долларов" никуда не исчезла», — рассказал он.
Он немедленно позвонил жене, но та поначалу приняла вести о джекпоте за розыгрыш, так как до этого Фенвик пару раз шутил подобным образом.
Американец добавил, что крупный выигрыш пришелся как раз кстати: «У нас было несколько важных дел, которые мы начали, но не закончили из-за финансовых проблем. Теперь мы сможем это сделать и перейти к новым задачам».
В начале декабря сообщалось о еще одном крупном выигрыше в лотерею в штата Мэриленд. Женщина отправилась в магазин за капустой и прихватила лотерейный билет, оказавшийся приглашением в офис организаторов денежной игры. Она пришла туда, раскрутила призовое колесо и стала обладательницей 225 тысяч долларов (14,9 миллиона рублей).
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