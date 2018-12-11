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В России закроют самую старую колонию для пожизненно осужденных 

Газета.Ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что закроет самую первую в России колонию для пожизненно осужденных, передает ТАСС.
ИК-56, которую также называю "Черный беркут", находится в городе Ивдель на севере Свердловской области ("Черный беркут"). В 1983 году эта колония стала первым и единственным исправительным учреждением в СССР, где содержались осужденные, которым смертная казнь была заменена на содержание в особых условиях сроком от 15 до 20 лет.
"Основные постройки в ИК-56 выполнены из дерева и на сегодняшний день имеют практически 100% износ, С целью создания для отбывания наказаний осужденным условий, соответствующих действующему законодательству, ФСИН России было принято решение об этапировании осужденных в новую ИК-6 особого режима в УФСИН России по Хабаровскому краю ("Снежинка"), где условия содержания соответствуют европейским стандартам", — сообщили во ФСИН.
Этапирование пожизненно осужденных из ИК-56 началось с сентября 2017 года, последний был переведен 9 августа 2018 года.
В настоящее время ФСИН России внесла предложение о ликвидации ИК-56.
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