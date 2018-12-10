Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер заслуженный артист России Борис Мостовой 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
Накануне после продолжительной болезни скончался Заслуженный артист РСФСР Борис Мостовой.
Борис Иванович родился 12 июня 1925 года.
Во время войны работал в бригаде слесарей-оружейников Новосибирского авиационного завода. Окончил Новосибирскую театральную студию при театре «Красный факел» в 1947 году.
Играл в Новосибирском ТЮЗе, затем в Тюменском театре. В 1971-1973 годах — актер Калининского драматического театра. Служил актером на сцене Кемеровского областного театра драмы им. Луначарского с 1973 года. Выходил на сцену до 82 лет.
Автор книги «Жизнь и сцена».
Жил в Петербургском доме ветеранов сцены.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Новый законопроект приравняет коньяк для врачей к взятке Запутанное дело. Названо возможное местоположение Скрипалей Кемеровский губернатор решил лично доставить продукты отшельнице Лыковой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон ввел во Франции чрезвычайное положение54
Российский бизнесмен умер во время чистки оружия7
Израиль заявил об отправке военных в РФ72
Самые богатые пенсионеры РФ и другие события дня28
Россия перебросила в Венесуэлу ракетоносцы143
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Статьи
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
00:36
Бутина «сдалась»
США В мире
05:04
В китайском плену: туристы из России застряли на острове
Происшествия Статьи
01:21
Ефремов устроил скандал в клинике
Шоу-бизнес
04:03
Российские космонавты вскроют «Союз» ножом и ножницами
Наука и техника
05:07
Подарок с зоны: Улюкаев выплатил 130 млн
Происшествия Статьи
00:25
Самые богатые пенсионеры РФ и другие события дня
В мире
04:38
Путин определился с переносом столицы Дальнего Востока
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение