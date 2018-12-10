Умер заслуженный артист России Борис Мостовой

Накануне после продолжительной болезни скончался Заслуженный артист РСФСР Борис Мостовой.

Борис Иванович родился 12 июня 1925 года.

Во время войны работал в бригаде слесарей-оружейников Новосибирского авиационного завода . Окончил Новосибирскую театральную студию при театре «Красный факел» в 1947 году.

Играл в Новосибирском ТЮЗе, затем в Тюменском театре. В 1971-1973 годах — актер Калининского драматического театра. Служил актером на сцене Кемеровского областного театра драмы им. Луначарского с 1973 года. Выходил на сцену до 82 лет.

Автор книги «Жизнь и сцена».

Жил в Петербургском доме ветеранов сцены.