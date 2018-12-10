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Москвичка рассказала, откуда узнала о «заразности рака» 

Рамблер 55 минут назад
Фото: ТАСС
Женщина, назвавшая рак инфекционным заболеванием, узнала об этом из эфира телеканала «Звезда». Об этом рассказали пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) радиостанции «Говорит Москва».
В ближайшее время пранкеры пообещали выложить в интернет полную версию разговора с активисткой.
Ранее сообщалось, что жительница восьмиэтажного дома начала сбор подписей против сдачи квартиры в подъезде в аренду семьям с онкобольными детьми, приезжающими на консультацию и лечение в Центр имени Рогачева. Свою позицию она обосновала тем, что рак якобы является инфекцией и передается воздушно-капельным путем.
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