Москвичка рассказала, откуда узнала о «заразности рака» 

Женщина, назвавшая рак инфекционным заболеванием, узнала об этом из эфира телеканала «Звезда». Об этом рассказали пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) радиостанции «Говорит Москва».
В ближайшее время пранкеры пообещали выложить в интернет полную версию разговора с активисткой.
Ранее сообщалось, что жительница восьмиэтажного дома начала сбор подписей против сдачи квартиры в подъезде в аренду семьям с онкобольными детьми, приезжающими на консультацию и лечение в Центр имени Рогачева. Свою позицию она обосновала тем, что рак якобы является инфекцией и передается воздушно-капельным путем.