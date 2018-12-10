Москвичка рассказала, откуда узнала о «заразности рака»

В ближайшее время пранкеры пообещали выложить в интернет полную версию разговора с активисткой.

Ранее сообщалось, что жительница восьмиэтажного дома начала сбор подписей против сдачи квартиры в подъезде в аренду семьям с онкобольными детьми, приезжающими на консультацию и лечение в Центр имени Рогачева. Свою позицию она обосновала тем, что рак якобы является инфекцией и передается воздушно-капельным путем.