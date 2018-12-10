Батюшка в Gucci объяснился за люксовую одежду

Протоиерей Вячеслав Баскаков, известный по фотографиям в Gucci и Louis Vuitton , прислал покаянное письмо в редакцию издания «Ахилла».

В письме он попросил прощения у всех, «кого обидел и ввел в заблуждение и осуждение, и поношение через меня Святой Церкви».

Священник пообещал понести епитимию и закрыть свой Instagram.

По словам Баскакова, фотографиям с брендовой обувью и сумками больше года. Сейчас они кажутся ему греховными, а тогда «это было в формате социальной сети».

Священник уверяет, что большинство вещей ему не принадлежат — фотографии сделаны в магазине, а купить такое не по карману «никакому священнику». Кроме того, по его словам, обувь на фотографиях недорогая, он просто пришил к ботинкам пряжки, «чтобы было что-то праздничное в одежде, по настроению после литургии. Ведь я никогда за 18 лет ни снимал черный подрясник».

Свою любовь к люксовым брендам священник объяснил рекомендациями врачей.

«Мне однажды доктор (у меня неврология) сказала, что приступы лечатся не только лекарствами, но и сменой обстановки: «Отдохните, поменяйте работу, одежду, иначе до 40 лет не доживете». Вот и сошлись на том, что поменять то, что можно — ботинки и шарф», — написал он.

Священник также признался, что по уши в долгах и за всю жизнь ничего не заработал — «это все от моей мамы — и квартира, и многая обстановка».