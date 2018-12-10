Конец сладкой жизни: учителей и врачей лишат подарков

Врачам и учителям запретят брать подарки

Учителям и врачам запретят принимать любые подарки за исполнение должностных обязанностей, кроме цветов и канцелярских принадлежностей. Работники этих сфер должны будут информировать работодателя о ситуациях, когда их пытались склонить к коррупции. Сейчас врачи, учителя и другие госслужащие имеют право получать презенты, стоимость которых не превышает 3000 рублей.

Министерство труда внесло в Госдуму законопроект, который введет антикоррупционные стандарты для сотрудников федеральных организаций. В числе прочего, служащим предложат сообщать работодателю о фактах склонения к коррупции, а также введут для них запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей. Это касается, в частности, сотрудников бюджетных учреждений — например, врачей и учителей.

Директор Департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте РИА «Новости» и пояснил, что теперь работникам больниц и школ нельзя принимать в качестве подарков даже привычные конфеты и алкоголь.

«К тому же, Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно», — отметил депутат.

По словам Баснака, сейчас для учителей и врачей действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3000 рублей. Теперь же, кроме ценовых ограничений, появились и другие — среди разрешенных подарков остались только цветы, канцелярская продукция и ценные подарки от руководства в качестве поощрения.

«Мы предлагаем установить, что служащий должен сдать подарок, если он получен на официальном, протокольном мероприятии в орган вне зависимости от его стоимости. Конечно, предусмотрены и исключения, так, например, служащий может оставить себе цветы, канцелярскую печатную продукцию и ценные подарки, которые получены в качестве поощрения и награды от работодателя. То есть получается, что вне зависимости от того, протокольное мероприятие, непротокольное, если цветы принесли, то чиновник может их взять, если блокнот, календарь — тоже может взять, а все остальное он брать не имеет права. Если подарок подарен на протокольном мероприятии, то он сдает его», — уточнил собеседник агентства.

В случае уклонения от исполнения новых норм работников сфер образования и здравоохранения ждет дисциплинарная ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом.

При этом серьезность наказания оставляется на усмотрение работодателя — провинившемуся работнику могут сделать замечание или выговор, однако в крайних случаях дело может дойти и до увольнения.

«Всегда нужно соблюдать баланс интересов как работника, так и работодателя. Если никакой коррупционной составляющей нет, то и увольнять, по нашему мнению, по общему основанию нецелесообразно», — считает Баснак. Говоря об учителях, он также отметил, что Минтруд положительно оценивает такие акции, как «Дети вместо цветов», когда не каждый ученик в классе покупает цветы учителю, а от класса дарится один букет, а сэкономленные деньги идут на помощь больным детям.

Пока что введение новых правил — только в планах Минтруда. Законопроект был внесен правительством в Госдуму в конце ноября. «Надеюсь, что он будет принят в середине 2019 года», — заявил директор департамента.

Как отмечала ранее педагог и журналист Марина Ярдаева в колонке для «Газеты.Ru» , традиция бурного поздравления педагогов в России существовала всегда, однако в последние годы она приобрела особый размах. Поздравлять теперь принято не только с профессиональными праздниками: дорогие подарки от всей группы и класса дарятся педагогам и администрациям и на Новый год, и в дни рождения, и на Рождество, и даже по случаю какого-нибудь Дня ангела.

«Когда моя старшая училась в начальной школе, родители на полном серьезе предлагали осчастливить классного руководителя сертификатом ювелирного салона к 30 сентября — ко Дню веры, надежды и любви. Еще как-то предлагали скинуться хотя бы рублей по 300 от каждой семьи, чтоб поздравить учителя с Днем матери — она же вторая мама!», — поделилась личным опытом журналист и педагог.

Ярдаева уверена, что вина в основном лежит на родителях, которые уверены, что величина материальных вложений прямо пропорциональна добросовестному отношению воспитателей и учителей к своим обязанностям. В качестве примера она также привела одну из реплик с родительского форума: «Вы всегда можете отказаться от сбора денег на подарки педагогам, конкретный педагог будет извещен родкомитетом, что родители такого-то ребенка деньги на подарок этому педагогу сдавать отказались. Последствия додумывайте сами».

В отношении взяток врачам ранее высказывался известный детский хирург Леонид Рошаль , который уверен, что конверт с деньгами в качестве благодарности медику, — это не взятка. «Если пациент благодарен доктору и приносит конверт с 2 тысячами рублей или дарит „Мерседес“, я взяткой это не считаю. Это как нищему дают», — заявил медик порталу «Национальная медицинская палата».

Как отметил сам врач, наказывать нужно только тех, кто предлагает делать медицинские услуги, входящие в перечень бесплатных, за определенную плату «в карман».