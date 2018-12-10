Москалькова наградила медалью омбудсмена 12 человек

Критериями присуждения медали уполномоченного являются самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в ситуации реальной угрозы правам человека, и поступки, совершаемые по воле сердца и порой за гранью возможного. В этом году лауреатами стали 12 человек, которых объединяет бескорыстное служение добру и милосердию, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

"Кажется, что все достойны. В этом году более 100 заявок поступило, то есть практически получалось десять человек на одно место, и все — абсолютно достойные люди, которые смогли подняться над своей личной жизнью и посвятить себя добрым делам во имя прав и свобод людей или какого-то конкретного человека", — заявила журналистам Москалькова.

Она рассказала, как происходит выбор: "Обычно мы ведем дискуссии, присваиваем им номера, чтобы не знали фамилию и имя, а только дела. Таким образом, выходит конкретный номер, который достоин премии".

"Имеется совершенно выраженная тенденция популярности этой награды. Выражена тенденция большего количества людей, которые хотели бы делать добрые дела, хотели бы участвовать в помощи людям и быть востребованными в этом социальном мире. Конечно, нынешний Год волонтера стал дополнительным импульсом. Кроме того, власть стала уделять этому внимание с точки зрения грантовой поддержки. Иногда объективно нужны средства, чтобы осуществить тот или иной социальный проект", — отметила омбудсмен.

Лауреатом медали стала основатель фонда "По зову сердца", заслуженная артистка России, член комиссии при президенте по делам инвалидов Диана Гурцкая. В 2005 году она создала благотворительный фонд помощи для незрячих детей, который оплачивает диагностику и консультирование детей в отечественных и зарубежных медицинских центрах. Фондом реализуется масштабный творческий проект — международный благотворительный фестиваль "Белая трость". Его основная цель — творческая реабилитация детей-инвалидов, выявление одаренных подростков среди воспитанников интернатов для слепых и слабовидящих детей.

"Именно она собирала средства от тех, кто готов был пожертвовать, но самое главное — все, что она зарабатывала на концертах, она отдавала на решение этого уникального проекта. Более того, она помогла очень многим людям, она помогла очень многим детям сделать операцию, поступить в музыкальную школу, если она была платная, дать возможность получить дополнительную профессию не только детям, но и взрослым, которые оказывались в разных трудных жизненных ситуациях", — рассказала Москалькова про Гурцкая.

Медалью награжден также фонд имени Арины Тубис из Петрозаводска. Его создатели — родители семилетней девочки Арины, которая четыре года своей короткой жизни боролась с онкологическим заболеванием. После того, как девочки не стало, родные открыли фонд ее имени, чтобы помогать тяжелобольным детям республики.

Еще одна организация помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями в Белгородской области. Она так и называется "Святое Белогорье против детского рака". Эту организацию в 2007 году создали родители тяжелобольных детей. Сегодня она реализует 16 благотворительных проектов. Среди самых крупных — закупка расходных материалов и дорогостоящего медоборудования для онкологического отделения; оплата лекарств и обследований для детей. Медаль получила руководитель организации Евгения Кондратюк.

"Педагог работает сердцем", — в этом убежден лауреат Александр Петрынин. Заслуженный учитель РФ, он уже четверть века возглавляет Хабаровский краевой центр психолого-педагогической реабилитации для подростков с отклонениями в поведении. За 25 лет работы свыше 1600 несовершеннолетних хабаровчан, склонных к совершению противоправных поступков, нашли свое место в жизни, получили образование, профессию, стали хорошими родителями.

Лауреатом медали стал Азат Гайнутдинов — гендиректор известного в Татарстане центра социальной реабилитации и адаптации. Людям после освобождения из исправительных учреждений часто бывает некуда идти из-за утраты жилья, зачастую у них бывают разорваны родственные и социальные связи. Центр помогает таким людям и лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, решить их проблемы. За время работы центра удалось вернуть в нормальную жизнь общества более 500 человек. Сегодня они трудятся на автомойках, строительных и деревообрабатывающих предприятиях.

Медалью награждена и вдова первого президента Чечни Аймани Кадырова. В мае 2004 года после гибели мужа она возглавила региональный общественный фонд им. Героя России Ахмата Кадырова . При содействии фонда идет строительство жилья, мостов, дорог. Фонд опекает детские приюты, помогает детям-инвалидам, поддерживает малоимущих, оказывает гуманитарную помощь родственникам сотрудников силовых структур, погибших в период проведения контртеррористической операции. Фонд помог в лечении более 10 тысяч жителей Чечни, построено более тысячи частных домов и отремонтировано более 200 квартир для малоимущих.

Омбудсмен вручила медаль также главе Мурманской региональной благотворительной общественной организации помощи бездомным "УЛИЦА" Валерию Бабурину. При его активном участии организуются пункты горячего питания, сбора одежды, оказании материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и лицам, освободившимся из мест лишения свободы. "УЛИЦА" также оказывает психологическую и юридическую помощь.

С 2002 года в Заполярье, в Ненецком автономном округе реализуется уникальный медико-социальный проект "Красный чум", способствующий получению оленеводами-кочевниками квалифицированной медицинской помощи. Проект направлен на повышение доступности медпомощи, уровня лечебно-профилактической, консультативно-диагностической помощи коренным малочисленным народам, проживающим на территории региона и ведущим традиционный образ жизни, а также населению отдаленных сельских поселений. Этот проект реализует "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз". Награду получил директор предприятия Николай Новожилов

Лауреатом медали стал Станислав Кононенко. В 25 лет после травмы позвоночника ему установили инвалидность первой группы. Именно тогда, став человеком с ограниченными возможностями здоровья, он начал развивать и испытывать свои неограниченные возможности. В 28 лет он признан победителем Украины по спортивному ориентированию, в 31 год — победителем триатлона. Вся его деятельность уже в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на протяжении 25 лет направлена на социализацию и реабилитацию инвалидов, реализацию их трудового потенциала и защиту их прав и законных интересов. Сегодня он возглавляет региональное общественное движение инвалидов-колясочников "Преобразование" и выступает инициатором целого ряда крупных проектов.

О следующем уникальном примере благотворительности в Тамбове говорили долго: пенсионерка Галина Каштанова продала свою единственную квартиру, а все вырученные деньги (миллион рублей) пожертвовала областному специализированному дому ребенка. Сама женщина переехала жить в дом престарелых, поскольку ей стало тяжело справляться с хозяйством после того, как врачи диагностировали серьезное заболевание. Галина Николаевна деньги от продажи квартиры не стала тратить на свое лечение, решила, что детям этот миллион нужнее. А в обмен на свой добрый поступок пенсионерка обрела сразу около полусотни внуков, к которым часто приезжает в гости. Она признается, что малыши спасают ее от одиночества и болезни.