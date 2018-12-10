Десятилетнего жителя Якутии представили к награде за спасение детей из огня

Десятилетний Ариан Алексеев представлен к награде МЧС России за спасение детей при пожаре в частном деревянном доме в якутском селе Сунтары, сообщила РИА Новости главный специалист группы информационного обеспечения деятельности ГУМЧС РФ по республике Ксения Рахматуллина.

Ариан со своей шестилетней сестрой гостил у друзей родителей, когда рано утром 18 ноября вспыхнул пожар. В доме в тот момент спали женщина и пятеро детей.

"Ариана разбудил лай собак. Понимая, что вскоре огнем будет охвачен весь дом, он разбудил свою сестру, ее восьмилетнюю подругу и одиннадцатилетнего мальчика. Ариан через окно вытащил детей. Чудом соседям удалось спасти еще одного ребенка… его мать так и не смогли спасти", — сказала собеседница агентства.

Через 7 минут с момента вызова на место происшествия прибыли огнеборцы, но пожар уже распространился по всей площади дома, отметила она.

"Юного героя представили к награде МЧС России", — отметила Рахматуллина.

На сегодняшний день дети прошли лечение и вернулись в свои семьи, добавили в ГУМЧС.