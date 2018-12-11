В СПЧ призвали наладить координацию с правозащитниками других стран

Необходимо проработать постоянный механизм взаимодействия с зарубежными правозащитными организациями при разрешении вопросов, касающихся ущемления прав граждан РФ в других странах, заявил член СПЧ , директор Московского бюро по правам человека Александр Брод "Необходимо продолжить работу создания по вашему поручению группы при МИД РФ, которая координировала бы представителей НКО, юристов, дипломатов, журналистов для мониторинга фактов дискриминации граждан России за рубежом и выработки механизма правового и политического реагирования. Стоит поставить вопрос о создании действующего на постоянной основе механизма координации действий с зарубежными правозащитными структурами по проблемам защиты граждан России и соотечественников", — сказал Брод на встрече президента РФ Владимира Путина с новым составом СПЧ во вторник. Без этого задача донесения российской позиции до зарубежных партнеров проблематична, считает Брод.