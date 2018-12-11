Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СПЧ призвали наладить координацию с правозащитниками других стран 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Необходимо проработать постоянный механизм взаимодействия с зарубежными правозащитными организациями при разрешении вопросов, касающихся ущемления прав граждан РФ в других странах, заявил член СПЧ, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
"Необходимо продолжить работу создания по вашему поручению группы при МИД РФ, которая координировала бы представителей НКО, юристов, дипломатов, журналистов для мониторинга фактов дискриминации граждан России за рубежом и выработки механизма правового и политического реагирования. Стоит поставить вопрос о создании действующего на постоянной основе механизма координации действий с зарубежными правозащитными структурами по проблемам защиты граждан России и соотечественников", — сказал Брод на встрече президента РФ Владимира Путина с новым составом СПЧ во вторник.
Без этого задача донесения российской позиции до зарубежных партнеров проблематична, считает Брод.
Последние новости
Чеснаков: нет договора о дружбе - нет договора по Керченскому проливу "Я что-то нажал — и все пропало": Трамп подарил России торговлю с Китаем Гениальный русский математик, отказавшийся от денег и друзей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракета С-300 упала и взорвалась467
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США50
Пушилин отреагировал на подготовку ВСУ к войне211
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост79
Алексееву похоронят в США238
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
00:45
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост
Украина В мире
00:36
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США
Политика
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
00:34
Алексееву похоронят в США
Общество
00:30
Дети и «полуголая баба»: чем закончится скандал на Ямале
Общество Статьи
01:14
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»
Общество Статьи
04:39
«Русское радио» ответило на жалобу украинского моряка
Общество
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение