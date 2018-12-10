Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РПЦ прокомментировали флешмоб священников УПЦ МП 

RT на русском 45 минут назад
Фото: ТАСС
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал флешмоб священников Украинской православной церкви, которые размещают в своих аккаунтах в соцсетях собственные фото с табличкой «Готов к допросам СБУ».
«Несмотря на давление со стороны государства, священники Украинской церкви сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора. Или горькой иронии?» — написал он в Telegram-канале.
Ранее секретарь Ровенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Егоров прокомментировал допросы священников в Службе безопасности Украины (СБУ).
5 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос 14 священников Сарненской и Ровенской епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
RT на русском: последние новости
Племянница Скрипаля предположила, где в Британии могут удерживать её сестру На врачей и учителей могут распространить запреты на получение подарков Опубликован график отключения аналогового телевещания в регионах России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Додон отстранен от должности президента176
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии108
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы143
В Донбасс прибыли иностранные наемники67
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину3
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
03:49
В Донбасс прибыли иностранные наемники
В мире Украина
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
04:38
Украина и церковь: «воровской съезд» и раскол в законе
Украина Статьи
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
00:58
В Москве зафиксировали аномальные сугробы
Погода Новости Москвы
23:57
Додон отстранен от должности президента
СНГ В мире
03:34
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение