Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал флешмоб священников Украинской православной церкви, которые размещают в своих аккаунтах в соцсетях собственные фото с табличкой «Готов к допросам СБУ».
«Несмотря на давление со стороны государства, священники Украинской церкви сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора. Или горькой иронии?» — написал он в Telegram-канале.
Ранее секретарь Ровенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Егоров прокомментировал допросы священников в Службе безопасности Украины (СБУ).
5 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос 14 священников Сарненской и Ровенской епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ).